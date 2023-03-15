السعودية اليوم / انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة عسير



أبهـا 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة عسير اليوم، فعاليات وبرامج أسبوع البيئة 2023م، تحت شعار " بيئتك تعرفك"، التي تستمر لمدة أسبوع في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأكد مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة بعسير المهندس علي بن سيف القحطاني أن الفعاليات سوف يصاحبها تنظيم العديد من المعارض والحملات لتشجير وتوزيع الشتلات وتنظيف الحدائق والمتنزهات والشواطئ، إلى جانب إقامة الندوات، وبث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والفرق التطوعية.

وأشار إلى أن فرع الوزارة بعسير يسعى من خلال تنظيم وإقامة البرامج المتنوعة إلى توعية كافة أفراد المجتمع، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة، وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمجتمع للحفاظ على البيئة.

وفي نهاية الحفل كرّم فرع وزارة البيئة عدداً من أصحاب المبادرات البيئية بمنطقة عسير، والمشاريع البيئية المميزة، والمساهمين في إنجاح فعاليات أسبوع البيئة.

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12:22ت م

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