السعودية اليوم / تدشين فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة النبهانية



النبهانية 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

دشّن محافظ النبهانية طارق اليحياء أمس، أسبوع البيئة 2023، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة تحت شعار "بيئتك تعرفك"، بالتعاون مع بلدية محافظة النبهانية, وذلك في متنزه الأمير فيصل بن بندر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية ومجموعة من طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية والمهتمين بالبيئة.

واستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنبهانية محمد عبدالله الراشد أبرز برامج المكتب خلال الفترة الماضية لهذا العام، وأهم البرامج والأنشطة التي ستنفذ خلال هذا الأسبوع من حملات للتشجير وتوزيع البذور وتنظيف المتنزهات والحدائق، إضافة إلى الرسائل التوعوية بمختلف المنصات والوسائل بمشاركة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية والمهتمين، حيث تهدف الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية.

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12:14ت م

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