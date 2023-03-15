السعودية اليوم / بيئة العاصمة المقدسة تكمل جاهزيتها لشهر رمضان



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلاً بمكتب بيئة العاصمة المقدسة, تهيئة وجاهزية مسالخ وأسواق المواشي والخضار والفواكه بالعاصمة المقدسة من الناحية الفنية والتشغيلية، والتأكد من وفرة وسلامتها المنتجات الحيوانية والزراعة، وذلك استعداداً لشهر رمضان.

واطلع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الوزارة المهندس غانم حامد الجذعان، على أهم التجهيزات الخاصة بمسالخ العاصمة المقدسة، وما يتوافر بها من خدمات وإمكانات مادية متطورة من كاميرات للمراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب العنصر البشري المُدرب، بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل، إضافة إلى وقوفه على الاستعدادات المبكرة الخاصة بموسم الحج، من خلال زيارته لشركة كِدانة للتنمية والتطوير، بهدف تنسيق الجهود لإنجاح أعمال الموسم.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن خطة برنامج عمل الموسم في العاصمة المقدسة، تضمنت تحديد المسؤوليات والواجبات والمهام لكل قطاع، حيث يعمل الجميع وفق خطة محكمة منذ بداية موسم الحج وحتى نهايته، بهدف بذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

يُذكر أن "كدانة" هي الشركة المسؤولة عن تنمية وتطوير منطقة المشاعر المقدسة وحماها، ومقرّها في مشعر منى، وهي الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في نطاقها الجغرافي، وتسعى لرفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى المعايير.

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12:12ت م

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