السعودية اليوم / مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

وقّعت مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية ، وذلك انطلاقاً من أهمية المبادرات المجتمعية التي تعكس القيم الإنسانية.

وتشتمل هذه الاتفاقية على عدد من التخصصات المختلفة ومن بينها الطب والإرشاد النفسي الذي يركز على توفير التشخيص الشامل والتقييم والعلاج للاضطرابات المعرفية والعاطفية والسلوكية خاصة للمرضى ذوي الحالات العصبية النفسية أو السلوكية العصبية ، مستخدماً في ذلك مجموعة من التقنيات الإلكترونية الحديثة.

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12:01ت م

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