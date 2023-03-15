

فيينا 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

تشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بالبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في فيينا، في أعمال الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات، التي تعقد بمبنى الأمم المتحدة في فيينا، خلال الفترة من 13 - 17 مارس 2023م.

وألقى رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في فيينا الدكتور علي عبد الله الجودر، كلمة نيابة عن الأمانة العامة للمجلس، ركز فيها على تأييد الأمانة العامة للجهود الدولية لمكافحة المخدرات عالميًا والجرائم المتصلة بها، والتزامها التام بالنظام الدولي لمراقبة المخدرات، بالإضافة إلى إبراز جهود أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس.

كما شارك في أعمال اللجنة العديد من مندوبي الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، إضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والعلمي ووسائل الإعلام، ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة هذا العام قرارًا بشأن استعراض منتصف المدة لالتزامات سياسة المخدرات الدولية المقرر إجراؤها في عام 2024، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القرارات الدولية حول المخدرات المطروحة عليها، والمتعلقة بموضوعات مثل تعزيز التنمية البديلة، والتعامل الآمن مع المخدرات الاصطناعية وسلائفها والتخلص منها، تعزيز تبادل المعلومات.

// انتهى //

11:59ت م

0068





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في أعمال الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات بالأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.