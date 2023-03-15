السعودية اليوم / تحت رعاية سمو وزير الخارجية تكريم منسوبي الوزارة المتقاعدين



الرياض 23 شعبان 1444هـ الموافق 15 مارس 2023م واس

تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أقامت الوزارة في مقرها الرئيسي بالرياض، اليوم، الحفل السنوي لتكريم منسوبي الوزارة المتقاعدين للعام (1443هـ - 1444هـ)، وذلك بحضور معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ووكلاء وزارة الخارجية.

وجرى خلال الحفل، تكريم منسوبي الوزارة المتقاعدين، وتقديم الشكر والتقدير لهم على ما بذلوه من عطاء خلال مسيرة عملهم في الوزارة وممثليات المملكة في الداخل والخارج، مع التمنيات لهم بالتوفيق والسداد في الأيام القادمة.

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11:53ت م

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