السعودية اليوم / أمانة منطقة الباحة تطلق خدمة تقديم الخطابات الإلكترونية



الباحة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أطلقت أمانة منطقة الباحة, خدمة تقديم الخطابات الإلكترونية عن طريق خدماتها على البوابة الإلكترونية، بما يُسهم في تيسير الإجراءات على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد.

وتُعد الخدمة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تهدف إلى أتمتة خدمات القطاع البلدي رقميًّا، ورفع جودة الخدمات المقدّمة للعملاء.

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11:49ت م

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