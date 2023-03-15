السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يحصل على اعتماد "سباهي " لمستشفى النبهانية العام



بريدة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

حقق تجمع القصيم الصحي نجاحاً جديداً تمثل في حصول مستشفى النبهاني العام على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وذلك بعد اجتياز المستشفى مرحلة الفحص والتقييم الشامل، والتأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات الأساسية، والالتزام بتطبيق مواصفات الجودة لتقديم الرعاية الطبية وسلامة المرضى.

وأوضح التجمع أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة من الإنجازات السابقة المحققة في جوانب تنفيذ خطط التطوير وبرامج التحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، منوها بأن مجموع عدد المستشفيات العامة بالمنطقة الحاصلة على الاعتماد من "سباهي" وصل إلى عشر مستشفيات، مؤكداً أنه يولي اهتماما كبيراً بجوانب تطبيق معايير الجودة وتطوير مضامينها والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمراجعين في جميع منشآته ومرافقه الصحية، والحصول على المزيد من شهادات وتراخيص الاعتماد المحلية والعالمية، بما يلبي التطلعات المنشودة.

وأشار التجمع إلى أن منح شهادات الاعتماد من المركز السعودي يشير إلى مدى الانضباط في توفير معايير الجودة والسلامة عند تقديم الخدمات العلاجية والرعاية للمستفيدين وتفعيل مستوياتها بما يتماشى مع الاشتراطات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وبما يعزز من مستوى الثقة لدى المرضى بنوعية وجودة الخدمات المقدمة ويتواكب مع مبادرات التحول الصحي ومستهدفات رؤية

// انتهى //

11:35ت م

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بريدة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسحقق تجمع القصيم الصحي نجاحاً جديداً تمثل في حصول مستشفى النبهاني العام على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وذلك بعد اجتياز المستشفى مرحلة الفحص والتقييم الشامل، والتأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات الأساسية، والالتزام بتطبيق مواصفات الجودة لتقديم الرعاية الطبية وسلامة المرضى.وأوضح التجمع أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة من الإنجازات السابقة المحققة في جوانب تنفيذ خطط التطوير وبرامج التحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، منوها بأن مجموع عدد المستشفيات العامة بالمنطقة الحاصلة على الاعتماد من "سباهي" وصل إلى عشر مستشفيات، مؤكداً أنه يولي اهتماما كبيراً بجوانب تطبيق معايير الجودة وتطوير مضامينها والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمراجعين في جميع منشآته ومرافقه الصحية، والحصول على المزيد من شهادات وتراخيص الاعتماد المحلية والعالمية، بما يلبي التطلعات المنشودة.وأشار التجمع إلى أن منح شهادات الاعتماد من المركز السعودي يشير إلى مدى الانضباط في توفير معايير الجودة والسلامة عند تقديم الخدمات العلاجية والرعاية للمستفيدين وتفعيل مستوياتها بما يتماشى مع الاشتراطات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وبما يعزز من مستوى الثقة لدى المرضى بنوعية وجودة الخدمات المقدمة ويتواكب مع مبادرات التحول الصحي ومستهدفات رؤية السعودية 2030.// انتهى //11:35ت م0058

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