شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يتمسك بالإستمرار مع ميسي فى الدوري السعودي.. صدمة لرونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، أن المفاوضات مع الثنائي راموس وميسي، تم إغلاقها بشكل نهائي من قبل مسئولي الفريق الباريسي، وبالتالي سيغادر الثنائي صفوف الفريق الفرنسي، بعد فشل مفاوضات التجديد لهما.

وأوضحت التقارير أن راموس يرحب بالإنتقال إلى الدوري السعودي فى الفترة المقبلة، ولكن يرفض الإنتقال إلى النصر السعودي فى حالة إنتقال ميسي المتوقع إلى الهلال.

حيث يريد راموس بشكل كبير الإستمرار فى مجاورة ميسي خارج صفوف باريس، نظرا للفترة التى قضاها الثنائي سويا داخل الفريق الباريسي، والتى ساهمت فى تكوين علاقة صداقة قوية بين كلا اللاعبين، على عكس عداوة الثنائي السابقة فى الدوري الإسباني.



راموس يفضل ميسي عن رونالدو

ومن جانبه، يري راموس أن فكرة مجاورة ميسي فى الهلال، ستكون أفضل كثيرًا من مجاورة رونالدو فى النصر، خاصة أن النجم الأرجنتيني يعيش فترة فنية رائعة، بعد تتويجه بمونديال كأس العالم الأخير، والذي أقيم فى قطر.

كما أن راموس يري أنه قام بمجاورة رونالدو لمواسم عديدة، وحان الوقت للإستمرار مع ميسي لتحقيق نجاحات آخري سويا، مشابهة بما حققه اللاعب مع ريال مدريد رفقة رونالدو.