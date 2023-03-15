شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السعودية الرسمية لمعسكر مارس.. مفاجآت بالجملة من رينارد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن قائمة المنتخب الرسمية لمعسكر مارس الجارى.

قائمة منتخب السعودية الرسمية لمعسكر مارس

ويلتقى منتخب السعودية ضد منتخب فنزويلا يوم الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى في مباراة ودية يخوضها الفريقين.

فيما يلاقى منتخب بوليفا يوم الثامن والعشرين من شهر مارس الجارى كذلك في المباراتين التي يخوضهم المنتخب السعودي في آولى المواجهات بعد كأس العالم فيفا قطر 2022.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي على النحو التالى:

في حراسة المرمى: محمد العويس - نواف العقيدي - محمد اليامي

وفي خط الدفاع: زكريا هوساوي - عبدالإله العمري - علي البليهي - أحمد شراحيلي - حسان التمبكتي - سلطان الغنام - متعب الحربي - رياض شراحيلي - سعود عبدالحميد

وفي خط الوسط: عبدالله الخيبري - حسين القحطاني - محمد كنو - ناصر الدوسري - عبدالعزيز البيشي - عبدالرحمن غريب - عبدالرحمن العبود

وفي خط الهجوم: صالح الشهري - فراس البريكان - هارون كمارا - هيثم عسيري - فهد الرشيدي - سالم الدوسري - سامي النجعي