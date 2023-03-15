شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإنضباط لا تجرأ على إيقاف رونالدو.. موقف صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبري، حول موقف لجنة الإنضباط من إيقاف رونالدو عقب إعتراضه على حكم مواجهة أبها، فى كأس خادم الحرمين الشريفين، والتى أنتهت بنتيجة 3/1 لصالح النصر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وأوضحت التقارير أن رونالدو أعترض بشكل غير لائق على حكم المباراة، بعد أن كان قد تلفظ ببعض الألفاظ المسيئة للحكم، والذي اكتفي بدوره بمنح اللاعب بطاقة صفراء فقط.

وأكدت بعض المصادر داخل نادي النصر، أن تقرير الحكم لما يتواجد فيه أي تلفظ بالإساءات من رونالدو على حكم المباراة، مما يجعل قرر إيقاف رونالدو غير مقبولا، ولن يتم النظر إليه فى جميع الأحوال.



موقف لجنة الإنضباط من إيقاف رونالدو

وأشارت بعض المصادر أن لجنة الإنضباط، لا تمتلك من الجراءة أن تقوم بإيقاف لاعب بحجم رونالدو، والذي سيتسبب بالعديد من الفوضي فى حالة إيقافه من قيادة الفريق العالمي للمباريات المقبلة.



رونالدو يفشل فى التسجيل

وفشل رونالدو التسجيل فى مرمي أبها بمباراة الأمس، ليواصل اللاعب غيابه عن هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مع العالمي، وهو رقما سلبيا للاعب فى تجربته الحالية مع الفريق النصراوي.