السعودية اليوم / سمو الأمير عبد العزيز بن عياف يعلن تأسيس "مركز عمران السعوديَّة" بجامعة الأمير سلطان



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أعلن صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان عن تأسيس "مركز عمران السعوديَّة" تحت مظلًة كليَّة العمارة والتصميم بالجامعة .

ويعمل المركز على ما يتعلَّق بعمران مدينة الرياض، ويندرج تأسيس مركز عمران

وأكد سمو رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان أن للعمران بمفهومه الشامل دورًا كبيرًا في التنمية، وأنَّ للمملكة تجربة ثريَّة في عمرانها السعودي، حيث حرصت دائماً على التعامل مع أفضل القدرات العالميَّة والمحليَّة في تخطيط المدن والعمارة والهندسة.

وتتميز المملكة بمشروعاتٍ أيقونيَّةٍ عالية المستوى، والحاجة ماسة جداً إلى تطوير جهدٍّ مؤسَّسي لدراسة وتوثيق عمران المملكة العربيَّة السعوديَّة ممثلًا في المشروعات العمرانيَّة والمعماريَّة المهمة والمتميزة.

ويذكر أن المركز سيعد مرجعًا وطنيًّا، يعنى بالدراسة والبحث، وسيتكون من مكتبة وقاعدة بيانات رقمية وطنية تشمل المعنيين بالعمران السعودي، إضافة إلى جمع المعلومات عن المشروعات النوعية والمهمة، بالإضافة إلى الاستحواذ على نسخ من الدراسات والكتب ورسائل الماجستير والدكتوراه المتخصصة للباحثين السعوديين وغيرهم من جامعات العالم.

//انتهى//

10:53ت م

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الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسأعلن صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان عن تأسيس "مركز عمران السعوديَّة" تحت مظلًة كليَّة العمارة والتصميم بالجامعة .ويعمل المركز على ما يتعلَّق بعمران مدينة الرياض، ويندرج تأسيس مركز عمران السعودية ضمن سعي جامعة الأمير سلطان منذ نشأتها إلى تأسيس مراكز البحث والفكر المتخصِّصة.وأكد سمو رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان أن للعمران بمفهومه الشامل دورًا كبيرًا في التنمية، وأنَّ للمملكة تجربة ثريَّة في عمرانها السعودي، حيث حرصت دائماً على التعامل مع أفضل القدرات العالميَّة والمحليَّة في تخطيط المدن والعمارة والهندسة.وتتميز المملكة بمشروعاتٍ أيقونيَّةٍ عالية المستوى، والحاجة ماسة جداً إلى تطوير جهدٍّ مؤسَّسي لدراسة وتوثيق عمران المملكة العربيَّة السعوديَّة ممثلًا في المشروعات العمرانيَّة والمعماريَّة المهمة والمتميزة.ويذكر أن المركز سيعد مرجعًا وطنيًّا، يعنى بالدراسة والبحث، وسيتكون من مكتبة وقاعدة بيانات رقمية وطنية تشمل المعنيين بالعمران السعودي، إضافة إلى جمع المعلومات عن المشروعات النوعية والمهمة، بالإضافة إلى الاستحواذ على نسخ من الدراسات والكتب ورسائل الماجستير والدكتوراه المتخصصة للباحثين السعوديين وغيرهم من جامعات العالم.//انتهى//10:53ت م0039

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