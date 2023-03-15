السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على المهد ووادي الفرع



المدينة المنورة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة، وأمطار رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـسابعة مساءً.

// انتهى //

10:52ت م

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