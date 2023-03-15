السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للسياحة والخطوط الحديدية السعودية "سار"



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

وقعت الهيئة

ويأتي توقيع هذه المذكرة؛ في إطار التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية؛ وتظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية، وإثراء تجربة الزوار، ودعم الأنشطة والفعاليات السياحية والترويج لها، وتحقيق مستهدفات القطاع ، المتناغمة مع رؤية السعودية 2030؛ الساعية لترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.

// انتهى //

10:14ت م

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الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسوقعت الهيئة السعودية للسياحة والخطوط الحديدية السعودية "سار"؛ مذكرة تفاهم، تهدف لتحديد أوجه التكامل والمنافع المشتركة، والتعاون في تسويق تذاكر الخطوط الحديدية، عبر منصة "روح السعودية" وقنوات التواصل والإعلان والإعلام المتنوعة؛ والترويج للوجهات السياحية بالقطارات والمحطات، والعمل معاً للارتقاء بمستوى الخدمات والإسهام في تطوير القطاع السياحي والخيارات المقدمة أمام الزوار من داخل وخارج المملكة, حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم أمس في مدينة الرياض؛ على هامش الملتقى السياحي السعودي STF.ويأتي توقيع هذه المذكرة؛ في إطار التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية؛ وتظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية، وإثراء تجربة الزوار، ودعم الأنشطة والفعاليات السياحية والترويج لها، وتحقيق مستهدفات القطاع ، المتناغمة مع رؤية السعودية 2030؛ الساعية لترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.// انتهى //10:14ت م0032

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