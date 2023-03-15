السعودية اليوم / "الصحة" تقدم الرعاية الصحية المدرسية لأكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في السعودية اليوم 2022م



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

قدمت وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المدرسية لأكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وذلك خلال العام 2022م.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى فحص 1,295,578 طالباً وطالبة، في برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، وفحص 396,958 طالباً وطالبة في برنامج فحص اللياقة لطلبة المدارس، كما جرى التواصل مع عدد 256,799 حالة مكتشفة من برنامج الفحص الاستكشافي.

وبينت "الصحة" أنها قدمت برامج التوعية الصحية المدرسية لأكثر من 4 مليون طالب وطالبة، بهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي للطلبة، مشيرة إلى أنها دربت أكثر من 15 ألف متدرب في كافة مناطق المملكة على البرامج والموضوعات الهامة في نطاق الصحة المدرسية؛ التي تهدف لتعزيز المستوى الصحي للمجتمع المدرسي، حيث شمل التدريب كوادر صحية وكوادر تعليمية.

وأفادت الوزارة أن خدمة المؤشرات الحيوية "أعرف أرقامك" سجلت أكثر من 4 مليون مستفيد من المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، ومكنتهم من الوصول إلى قراءاتهم المسجلة من خلال تطبيق "صحتي".

يذكر أن الإدارة العامة للصحة المدرسية عملت برنامج التوعية الصحية المدرسية، وهو برنامج توعوي، يُعنى بمجموعة من الأنشطة، والمبادرات التوعوية التي تهدف إلى الارتقاء بالمعارف الصحية، وبناء الاتجاهات، وغرس السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي الصحي لدي الطلبة بالمواضيع الصحية، إضافة إلى تعريف الطلبة بمشاكلهم الصحية، وتطوير تحكمهم الذاتي بها، واكتساب المجتمع المدرسي السلوك الصحي السليم.

ويأتي ذلك ضمن عمل "الصحة" المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية

// انتهى //

10:10ت م

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الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسقدمت وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المدرسية لأكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وذلك خلال العام 2022م.وأشارت الوزارة إلى أنه جرى فحص 1,295,578 طالباً وطالبة، في برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، وفحص 396,958 طالباً وطالبة في برنامج فحص اللياقة لطلبة المدارس، كما جرى التواصل مع عدد 256,799 حالة مكتشفة من برنامج الفحص الاستكشافي.وبينت "الصحة" أنها قدمت برامج التوعية الصحية المدرسية لأكثر من 4 مليون طالب وطالبة، بهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي للطلبة، مشيرة إلى أنها دربت أكثر من 15 ألف متدرب في كافة مناطق المملكة على البرامج والموضوعات الهامة في نطاق الصحة المدرسية؛ التي تهدف لتعزيز المستوى الصحي للمجتمع المدرسي، حيث شمل التدريب كوادر صحية وكوادر تعليمية.وأفادت الوزارة أن خدمة المؤشرات الحيوية "أعرف أرقامك" سجلت أكثر من 4 مليون مستفيد من المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، ومكنتهم من الوصول إلى قراءاتهم المسجلة من خلال تطبيق "صحتي".يذكر أن الإدارة العامة للصحة المدرسية عملت برنامج التوعية الصحية المدرسية، وهو برنامج توعوي، يُعنى بمجموعة من الأنشطة، والمبادرات التوعوية التي تهدف إلى الارتقاء بالمعارف الصحية، وبناء الاتجاهات، وغرس السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي.ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي الصحي لدي الطلبة بالمواضيع الصحية، إضافة إلى تعريف الطلبة بمشاكلهم الصحية، وتطوير تحكمهم الذاتي بها، واكتساب المجتمع المدرسي السلوك الصحي السليم.ويأتي ذلك ضمن عمل "الصحة" المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي لدى الناشئة في مدارس التعليم العام.// انتهى //10:10ت م0030

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