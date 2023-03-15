شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يحسم موقفه من الرحيل عن النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الحديث حول مستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من الرحيل عن العالمي خلال الفترة المقبلة.

تاليسكا يوافق على تجديد عقده مع النصر

وكشفت تقارير صحفية على أن تاليسكا، قد توصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر؛ لتجديد عقده رسميًا، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "الشبابية"، على أن تاليسكا قد طلب من إدارة النصر السعودي، زيادة راتبه السنوي قبل الموافقة على تجديد عقده مع الفريق النصراوي.

تفاصيل تجديد عقد تاليسكا مع النصر

وأوضحت الصحيفة، أن الإدارة النصراوية، وافقت على طلب أندرسون تاليسكا، بزيادة راتبه السنوي؛ حيث كان يحصل على مبلغ 11 مليون دولار "41 مليون ريال سعودي".

وأشارت التقارير إلى أن الراتب السنوي الجديد للنجم البرازيلي، سيُقدر بـ15 مليون دولار، أي ما يُقارب الـ56 مليون ريال سعودي.

وأتمت التقارير، أن تاليسكا، سيوقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ لمدة 3 سنوات قادمة، حتى 30 يونيو 2027.