شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة في النصر بسبب كريستيانو رونالدو.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي أبها، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

رونالدو مهدد بالإيقاف بالفترة القادمة

وأثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال مباراة أبها، بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن إمكانية إيقاف كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر بسبب احتجاجه على حكم مباراة النصر وأبها.

وأشار البكيري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن رونالدو، وجه بعض الألفاظ إلى حكم مباراة أبها، والذي اكتفى بمنحه كارت أصفر فقط.

وأضاف محمد البكيري: "قراءة الشفايف، عن ما قاله رونالدو غاضبًا؛ من تخصص لجنة الانضباط.. سبق وسوتها".

والجدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، سبق وعاقبت سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بالإيقاف لمدة 4 مباريات، بسبب توجيه ألفاظ إلى حكم المباراة.