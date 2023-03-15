شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسعى لتأجيل مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي اتحاد جدة، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

الهلال يطالب بتأجيل مواجهة الاتحاد

وكشفت تقارير صحفية على أن مجلس إدارة نادي الهلال، يطالب اتحاد الكرة السعودي بتأجيل مواجهة نظيره نادي الاتحاد، بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان قد تأهل الهلال، إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023؛ بعد الفوز على حساب نظيره نادي الفتح بنتيجة (3-1) في مباراة ربع النهائي.

وأعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزهراني، عن اتجاه الهلال، إلى طلب "تأجيل" مباراته أمام نادي الاتحاد، في نصف نهائي الكأس.

وكشف الزهراني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الهلال، يريد تأجيل مباراته أمام العميد الاتحادي؛ للاستعداد جيدًا لنهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد، في كلاسيكو الكأس، يوم 23 أبريل من عام 2023، بينما يلعب الزعيم مع أوراوا رد ديموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في 29 من نفس الشهر.