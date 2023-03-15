شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، وخاصة مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موعد مباراة الزعيم القادمة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الاتفاق، وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الاتفاق، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موقف الهلال السعودي من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وكان قد نجح نادي الهلال في التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الفتح، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.