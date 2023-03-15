شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميسي يرد على مفاوضات الهلال السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول إقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي بالمريكاتو الصيفي القادم.

والد ميسي يحسم موقف نجله من الانتقال إلى الهلال

وكان خورخي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد زار المملكة العربية السعودية، مساء أمس، حيث ربطت التقارير الصحفية هذه الزيارة بمفاوضات الهلال مع الأسطورة الأرجنتينية.

وينتهي عقد ميسي، البالغ من العمر 35 سنة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 يونيو 2023؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن التجديد أو الرحيل.

وتقدم مسئولو نادي الهلال، بعرضًا رسميًا إلى من أجل الحصول على خدمات ميسي، بداية من الموسم القادم 2023-2024، مقابل 400 مليون يورو "1.6 مليار ريال سعودي".

وأعلن الإعلامي الرياضي القطري محمد السعدي، إعطاء والد ليونيل ميسي، الضوء الأخضر لاستكمال مفاوضات انتقال نجله، إلى الهلال.

والد ميسي يحسم انتقاله للدوري السعودي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "عكاظ"، عن موافقة خورخي، خلال زيارته إلى المملكة، على السكن الخاص بابنه، في العاصمة الرياض؛ وذلك حال تمت الصفقة مع الهلال، بشكل رسمي.

وإلتقى والد ليونيل ميسي، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، مع عبد الله حماد، رئيس أكاديمية مهد الرياضية، وأحد المقربين من سمو وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.