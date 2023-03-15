السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على العلا وينبع والرايس



المدينة المنورة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقطاً للبرد وارتفاعا في الأمواج وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي العلا وينبع ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

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