20 نشاطا تحتضن 9.7 ملايين عامل في عام - #عاجل

احتضن 20 نشاطا في العام الماضي 9.727.435 ملايين عامل وعاملة في القطاع الخاص، في وقت تصدر الذكور من الوافدين إجمالي العاملين بـ7.363 ملايين عامل، واستحوذ نشاط التشييد على إجمالي العاملين الذكور من السعوديين والوافدين، حيث بلغ إجمالي السعوديين 218.818 ألف عامل، وإجمالي الوافدين 2.113.203 مليون.

8% سعوديات

فاقت العاملات السعوديات في القطاع الخاص، العاملات الوافدات، إذ بلغ إجمالي العاملات السعوديات في 20 نشاطا 811.744 ألف عاملة بنسبة 8.34%، من إجمالي 1.056.190 مليون عاملة، وبلغ إجمالي العاملات الوافدات 244.446 ألف عاملة بنسبة 2.51%، وتصدرت العاملات السعوديات العمل في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بـ174.901 ألف عاملة، وحل نشاط التشييد ثانيا بـ136.332 ألف عاملة، وأنشطة أخرى ثالثا بـ101.427 ألف عاملة، والصناعة التحويلية رابعا بـ79.003 ألف عاملة، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم خامسا بـ71.035 ألف عاملة.

76% وافدون

كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الماضي، مزاولة 9.727.435 ملايين عامل وعاملة في 20 نشاطا في القطاع الخاص، والتي تتمثل في: أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الماء، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وأنشطة الخدمات الأخرى، وخدمات الإقامة والطعام، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد، والتعدين واستغلال المحاجر، والتعليم، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والزراعة وصيد الأسماك، والصناعة التحويلية، والفنون والترفيه والتسلية، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، والجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، والأنشطة المالية والتأمين، وأنشطة أخرى.

وبلغ إجمالي العاملين الوافدين من الذكور 7.363.423 ملايين عامل بـ75.69%، مقابل 1.307.822 مليون عامل سعودي من الذكور بـ13.44%.

صدارة الأنشطة

تصدر نشاط التشييد العاملين السعوديين والوافدين، حيث بلغ إجمالي العاملين السعوديين 218.818 ألف عامل، وإجمالي الوافدين 2.113.203 مليون وافد، وحل نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية ثانيا بـ207.349 آلاف عامل سعودي، و1.140.949 مليون عامل وافد، والصناعة التحويلية ثالثا بـ163.119 ألف عامل سعودي، و762.678 ألف عامل وافد، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم رابعا بـ125.626 ألف عامل سعودي، و700.179 ألف عامل وافد، وأنشطة أخرى خامسا بـ123.114 ألف عامل سعودي، و1.322.449 عامل وافد.

عاملون وأنشطة

9.7 ملايين عامل في 20 نشاطا

1.056.190 مليون عاملة

7.3 ملايين مقيم

1.3 مليون سعوديون

811.7 ألفا سعوديات

244.4 ألفا مقيمات

الوافدون الذكور الأكثر عمالة من السعوديين

13.44 % عمالة ذكور سعوديون

%8.34 عاملات إناث سعوديات

75.69 % عمالة ذكور وافدون

2.51 % عاملات وافدات

أكثر الأنشطة للسعوديين:

الجملة والتجزئة:

الذكور: 207.349 عاملا

الإناث: 174.901 عاملة

التشييد:

الذكور: 218.818 عاملا

الإناث: 136.332 عاملة

الصناعة التحويلية:

الذكور: 163.119 عاملا

الإناث: 79.003 عاملة

الخدمات الإدارية والدعم:

الذكور: 125.626 عاملا

الإناث: 71.035 عاملة

أنشطة أخرى:

الذكور: 123.114 عاملا

الإناث: 101.427 عاملة