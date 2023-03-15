السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد



المدينة المنورة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء إلى الدراسة - عن بعد - عبر البلاكبورد، وذلك لجميع الطلبة، والمنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها، في فروع الجامعة بمحافظات ينبع وبدر والمهد.

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