السعودية اليوم / المركز الوطني لسلامة الطرق يُقيم بالشراكة مع إمارة منطقة حائل برنامج " السلامة أولاً "



حائل 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أطلق المركز الوطني لسلامة الطرق، برنامج "السلامة أولاً" بمنطقة حائل، بالشراكة مع إمارة المنطقة، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي وعدد من قيادات الجهات الشريكة.

ويهدُف البرنامج الذي يستمر يومين إلى رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات بواسطة عدد من أجهزة المحاكاة التفاعلية والبرامج التوعوية الموجهة لجميع أفراد المجتمع، كما تضم الفعالية جهازاً يُحاكي أهمية التقيّد بوسائل السلامة لتجنب الإصابات أثناء انقلاب السيارة وجهازاً لمحاكاة الاصطدام وتعليم القيادة.

كما خصص البرنامج ركناً تعريفياً بأهمية استخدام كراسي الأطفال في المركبات والتعريف بمواصفاتها وأنواعها وتوزيع دليلاً إرشادياً يتناول عمر وحجم ووزن الطفل المناسب لكل كرسي.

ويأتي البرنامج استكمالاً للعديد من البرامج والحملات والمبادرات التوعوية التي سبق تنفيذها من خلال المركز الوطني لسلامة الطرق، وذلك بهدف تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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