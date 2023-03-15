

وادي الدواسر 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، رئيس المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر الشيخ جازع بنيان الودعاني وعددًا من أعيان المحافظة، وذلك خلال زيارة سموه التفقدية للمحافظة.

بعد ذلك توجه سموه إلى مطار وادي الدواسر المحلي مغادرًا المحافظة.

وكان في وداع سموه، محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود.

// انتهى //

00:32ت م

0004





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يزور رئيس المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.