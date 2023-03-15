السعودية اليوم / أمطار على محافظة ضباء



تبوك 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

هطلت أمس أمطار خفيفة على محافظة ضباء ومراكزها بمنطقة تبوك، كما هطلت أمطار متوسطة على مركزى السرو، والظلفة وضواحيهما.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:17ت م

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