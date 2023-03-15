السعودية اليوم / وفد مجلس الشورى يزور مهرجان زيتون الجوف الدولي



سكاكا 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

زار وفدٌ من أعضاء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا مهرجان زيتون الجوف الدولي السادس عشر، الذي تتواصل فعالياته في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، بتنظيم من أمانة منطقة الجوف، وكان في استقبالهم نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس محمد بن أحمد البراهيم.

واطلع الوفد على فعاليات ومناطق المهرجان مثل معرض الزيتون ومسرح الفعاليات ومسرح العروض العالمية ومنطقة البوليفارد، وعلى المنتجات المعروضة، والدور الذي يلعبه المهرجان في تسويق إنتاج المزارعين والمنتجين وفتح نوافذ بيع جديدة.

وأشاد وفد الشورى بفعاليات المهرجان والتنظيم، مثمناً جهود القائمين على الفعاليات.

يذكر أنّ وفد اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور المهنا، يقوم حاليًا بزيارة إلى منطقة الجوف ويضم عددًا من أعضاء الشورى وهم الدكتور أسامة عارف، والدكتور حسن آل مصلوم، والدكتور متعب المطيري، وسعد السبتي، والدكتور سلطان القحطاني، والدكتور فيصل طميحي، ومبارك الدوسري، واللواء الركن محمد العجاحي، والدكتور محمد الجرباء، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتورة مها السنان، ونايف الوطبان، والدكتورة نجوى الغامدي.

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