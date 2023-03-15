السعودية اليوم / تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بمحافظة ينبع



ينبع 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بينبع تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتعليمات الدفاع المدني، وحرصاً منها على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر

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ينبع 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بينبع تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتعليمات الدفاع المدني، وحرصاً منها على سلامة الجميع.وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التعليمة التابعة لها ومنسوبي ومنسوبات المدارس.// انتهى //00:05ت م0001

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