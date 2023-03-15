السعودية اليوم / إعادة فتح ميناءي شرم الشيخ والغردقة البحريين بعد تحسن الأحوال الجوية



القاهرة 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

أعادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المصرية، فتح ميناءي شرم الشيخ والغردقة البحريين أمام الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه استُؤنفت الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع انتظامها بموانئ البحر الأحمر.

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23:31ت م

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