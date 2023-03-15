السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية اليونان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها



الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء اليوم حفل سفارة جمهورية اليونان لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل سفير جمهورية اليونان أليكسيس كونستانتوبولوس بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير الجمهورية وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلَّف عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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23:07ت م

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