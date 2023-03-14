بحث زيادة مشاركة المرأة المهنية في علم البيانات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة باحثات متخصصات، بدأ أمس مؤتمر المرأة في علم البيانات (WIDS2023) في نسخته السادسة، والذي تنظمه جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية، بحضور نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الدكتورة هبة خشيم والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمشاركين المهتمين في هذا المجال، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور أحمد اليماني، أن أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات النقلات في المجالات الرقمية أسهمت في تمكين المرأة السعودية من صناعة مسارها الخاص والمهم من خلال مشاركات مهنية متعددة.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة مشاركة المرأة المهنية وإبراز دورها وإنجازاتها، وخاصة في مجال علم البيانات، ويستعرض المؤتمر الذي يقام على مدار يومين أحدث الأبحاث والممارسات في علم البيانات، ويجري من خلال فقرات المؤتمر تبادل الأفكار والتعاون بين المهتمين في مختلف التخصصات التي ترتبط بهذا العلم.

وشاركت بالمؤتمر في يومه الأول نخبة من الباحثات والمهتمات قدمن عدة أوراق علمية وبحثية وجلسات حوارية، ومنهن وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل شقير، وسعادة وكيل الجامعة السعودية الالكترونية للتطوير والجودة الدكتورة ميساء القرشي، واستشاري القيمة لإدارة الإنفاق في ساب ومحترف متعاون مع وكالة ناسا الدكتورة ريم العطاس.

واشتمل المؤتمر على مجموعة من ورش العمل حول المواضيع ذات العلاقة بعلم البيانات.

كما طرحت الجامعة مسابقة داتاثون؛ لتعزيز قدرات ومهارات الطلاب والطالبات.

وبدورها بينت نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، أن مؤتمر المرأة في علم البيانات السنوي بالجامعة يعد فرصة لتسليط الضوء على إنجازاتها، وقالت: اليوم تحاور المرأة، وتستعرض أبرز الأبحاث والممارسات؛ لتلهم العالم بممارساتها في هذا العلم الحيوي الأساسي، وتسجل مشاركتها في هذا الحراك العالمي المميز.

أبرز أهداف المؤتمر:

