إحصائيات لدراسة معوقات المرأة في بيئة العمل

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وفي بداية اللقاء تحدثت هيلة المكيرش عن دور مجلس شؤون الأسرة وما يقدمه من إسهامات في حماية كيان الأسرة وأفرادها، والهدف من إنشاء المجلس، وقالت «للمرأة دور كبير، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، فهي جزء من كيان المجتمع؛ لأنها الأم قبل كل شيء، ولها الدور الأساسي في نقل ثقافة المجتمع إلى أطفالها وتربيتهم وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة والقيم السليمة، كما أنها تعمل جاهدة في تثقيف أبنائها على الولاء والانتماء الوطني وبناء الهوية الوطنية الواحدة».
من جهتها أشادت الدكتورة سناء العتيبي بالمكانة التي تحتلها المرأة اليوم والتي مكنتها من ممارسة حياتها بشكل يلق بها دون التمييز في ظل رؤية المملكة 2030 والتي جاءت مشاركة المرأة في جميع برامجها وأهدافها.
وقالت «إن أنظمة العمل اهتمت بالمرأة وكفلت لها كامل حقوقها دون تمييز؛ حتى أصبحت اليوم تنافس في جميع المجالات، كما أن النظام أيضا أهتم بحماية المرأة وكفل لها حقوقها مثل عدم تشغيلها في أماكن خطرة أو في أوقات متأخرة من الليل، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة لها في مجال العمل.
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