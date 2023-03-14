شكرا لقرائتكم خبر إحصائيات لدراسة معوقات المرأة في بيئة العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل المرصد الوطني للمرأة على مؤشرات تهتم بالمرأة السعودية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة لدراسة التحديات عبر الإحصائيات الدقيقة عن واقعها في بيئة العمل. جاء ذلك خلال «اثنينية الحوار» التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس الأول واستعرضت «دور المرأة في القيادة»، تحدثت من خلالها مديرة المرصد الوطني للمرأة، الدكتورة سناء العتيبي، والمساعد التنفيذي في مجلس شؤون الأسرة، هيلة المكيرش، وأدارت اللقاء، رغد نهاري.

وفي بداية اللقاء تحدثت هيلة المكيرش عن دور مجلس شؤون الأسرة وما يقدمه من إسهامات في حماية كيان الأسرة وأفرادها، والهدف من إنشاء المجلس، وقالت «للمرأة دور كبير، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، فهي جزء من كيان المجتمع؛ لأنها الأم قبل كل شيء، ولها الدور الأساسي في نقل ثقافة المجتمع إلى أطفالها وتربيتهم وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة والقيم السليمة، كما أنها تعمل جاهدة في تثقيف أبنائها على الولاء والانتماء الوطني وبناء الهوية الوطنية الواحدة».

من جهتها أشادت الدكتورة سناء العتيبي بالمكانة التي تحتلها المرأة اليوم والتي مكنتها من ممارسة حياتها بشكل يلق بها دون التمييز في ظل رؤية المملكة 2030 والتي جاءت مشاركة المرأة في جميع برامجها وأهدافها.

وقالت «إن أنظمة العمل اهتمت بالمرأة وكفلت لها كامل حقوقها دون تمييز؛ حتى أصبحت اليوم تنافس في جميع المجالات، كما أن النظام أيضا أهتم بحماية المرأة وكفل لها حقوقها مثل عدم تشغيلها في أماكن خطرة أو في أوقات متأخرة من الليل، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة لها في مجال العمل.