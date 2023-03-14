ملتقى الرياضيات بمكة يستهدف رفع مستوى التحصيل

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وأوضحت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية لمياء بشاوري مدى أهمية مادة الرياضيات وضرورة الارتقاء في تعلمها وتعليمها، فهي تعد لغة التكنولوجيا الحديثة، ولها أدوارها الفاعلة في تعلم مجموعة من المهارات الأساسية، وتنمية القيم والمبادئ الاجتماعية الإيجابية، وتقوية اتجاهات البحث العلمي، وبناء شخصية متوازنة لدى الفرد، وتطوير مقدرته على التفكير الذهني، وتعزيز ثقته بنفسه من خلال تنمية قدراته الحسابية والفكرية والذهنية.
وأبانت أن تعليم مكة أطلق ملتقى الرياضيات، وذلك بهدف تسليط الضوء على المستجدات المهمة في مجال الرياضيات؛ من خلال ما يستعرضه من أوراق عمل وتجارب نوعية تثري الميدان التعليمي، متمنية أن ينعكس ذلك بالفائدة على كافة الطالبات والمعلمات والمشرفات التربويات بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التحصيلي.
أهداف الملتقى:
- إثراء الميدان التعليمي بتجارب ناجحة.
- أوراق عمل ترفع المستوى التحصيلي.
- تطور الممارسات التدريسية.
- تقوية اتجاهات البحث العلمي.
- بناء شخصية متوازنة لدى الفرد.
توصيات الملتقى:
- التأكيد على أهمية العمل على تجويد نواتج التعلم لدى الطلاب في مادة الرياضيات.
- تعزيز مهارات التفكير في مجالات المعرفة والتطبيق والاستدلال لكافة الصفوف.
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