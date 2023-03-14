شكرا لقرائتكم خبر طلبة المملكة يحصدون ميداليات أولمبياد الكيمياء الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد طلاب وطالبات المملكة جميع الميداليات الذهبية في منافسات أولمبياد الكيمياء والرياضيات، الذي أقيم في مملكة البحرين، ونظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، محققين 5 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية؛ بمشاركة أكثر من 50 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية.

وحصل طلبة المملكة المشاركون في أولمبياد الكيمياء على 4 ميداليات، حيث حقق كل من: محمد الهدلق، وعلي الصالح من إدارة تعليم منطقة الرياض الميدالية الذهبية، فيما نال عبدالله الممتن، وحسن الخليفة من تعليم المنطقة الشرقية الميدالية الفضية.

ونال طلاب وطالبات المملكة المشاركون في أولمبياد الرياضيات 6 ميداليات، حيث فاز كل من عبدالرحمن نصيف، ومحمد حافظ من إدارة تعليم المدينة المنورة، وإياد عبدالجليل من إدارة تعليم المنطقة الشرقية على الميدالية الذهبية، فيما حصل معاذ القحطاني، وعبد الكريم السالم، إضافة للطالبة جنى الدوسري من إدارة تعليم المنطقة الشرقية على الميدالية الفضية.