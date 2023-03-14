أحمد هوساوي عريسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل أحمد هوساوي بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء. وتخلل الحفل عروض فلكلورية ورقصات أبهجت الحضور.

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