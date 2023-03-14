ملتقى افتراضي لتأهيل الطلاب المبتعثين بـ4 مسارات

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ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يومين إلى الإسهام في تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث من خلال شرح للمنصات والخدمات الالكترونية بخدمات الابتعاث، كما يهدف إلى التعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث داخل الوزارة وخارجها، وإكساب المبتعثين مهارات التواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وأخيرا إتاحة الفرصة للمبتعثين لتقديم الاستفسارات في شتى المجالات.
وجرى تخصيص ملتقى تأهيل المبتعثين في نسخته الحالية؛ ليشمل الطلبة المبتعثين المستجدين للمرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وهي مسارات: الرواد، إمداد والبحث والتطوير، إضافة إلى طلبة مسار التخصصات الصحية ومسار التميز للابتعاث.
وسيتضمن الملتقى جلسات حوارية وتعريفية بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية، والملحقين الثقافيين في دول الابتعاث.
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