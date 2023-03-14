شكرا لقرائتكم خبر ملتقى افتراضي لتأهيل الطلاب المبتعثين بـ4 مسارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد وزارة التعليم ممثلة في وكالة الابتعاث ومركز خدمات الابتعاث لعقد ملتقى تأهيل المبتعثـين، وذلك خلال الفترة من 18 - 19 مارس الحالي، افتراضيا عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك برعاية وزير التعليم يوسف البنيان.

ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يومين إلى الإسهام في تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث من خلال شرح للمنصات والخدمات الالكترونية بخدمات الابتعاث، كما يهدف إلى التعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث داخل الوزارة وخارجها، وإكساب المبتعثين مهارات التواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وأخيرا إتاحة الفرصة للمبتعثين لتقديم الاستفسارات في شتى المجالات.

وجرى تخصيص ملتقى تأهيل المبتعثين في نسخته الحالية؛ ليشمل الطلبة المبتعثين المستجدين للمرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وهي مسارات: الرواد، إمداد والبحث والتطوير، إضافة إلى طلبة مسار التخصصات الصحية ومسار التميز للابتعاث.

وسيتضمن الملتقى جلسات حوارية وتعريفية بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية، والملحقين الثقافيين في دول الابتعاث.