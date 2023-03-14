المملكة تقفز 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لـ 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أقل من عام من إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الأمير محمد بن سلمان ، عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار؛ قفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وكان ولي العهد أعلن في يونيو الماضي عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المقبلين التي تستند إلى 4 أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميا وريادتها، ويتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها في المنطقة.

وتستهدف التطلعات والأولويات الوطنية للمملكة في مجال الابتكار أن تصبح من رواد الابتكار في العالم، حيث سيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040م، ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040م، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.

المملكة الأسرع تحولا

وطبقا لتقرير نشرته «مجلة فوربس» فإن المملكة تعد أحد أسرع الدول تحولا على مستوى العالم، نتيجة العمل على تنويع اقتصاداتها بالدخول في قطاعات جديدة أسهمت في تطوير منظومة الابتكار الوطنية خلال العقد الماضي. وتعد القفزة التي حققتها المملكة عام 2022م في مؤشر الابتكار العالمي خير شاهد على حجم التطور الحاصل في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

واستشهدت «فوربس» في تقريرها الذي شمل إسهامات 10 شركات سعودية في موضوعات الابتكار؛ بشركة أرامكو السعودية والتي كان مجموع ما حصلت عليه من براءات الاختراع منذ تأسيسها في 1933م حتى 2010م نحو 100 براءة اختراع، وفي عام 2021م فقط حصلت الشركة على 864 براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، لتصل بذلك للمرتبة الأولى في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، وتدخل قائمة أفضل 50 شركة وجامعة حصلت على براءات اختراع هذا العام. وفي عام 2022م، عززت الشركة جهودها في البحث والابتكار مع ارتفاع عدد براءات الاختراع إلى 963 براءة.

البنية التحتية الرقمية

وعلى صعيد البنية التحتية الرقمية، حازت المملكة على المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين (G20) وفق تقرير 2021م للتنافسية الرقمية، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

وفي عام 2017م دخلت شركة سعودية واحدة فقط ضمن قائمة «فوربس» للشركات الناشئة الأكثر تمويلا في الشرق الأوسط، زادت إلى شركتين في عام 2020م، وفي هذا العام زاد العدد ليصل إلى 5 شركات سعودية ضمن المراكز العشر الأولى في القائمة.

وصبت المملكة تركيزها ضمن جهود الابتكار على الاستدامة إذ أعلنت التزامها بزيادة نسبة توليد الطاقة من مصادر متجددة للوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2030م، تمهيدا لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م. وفي النطاق ذاته دخلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC) موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتحقيق رقم قياسي جديد كونها محطة تحلية المياه الأقل استهلاكا للطاقة في العالم، بمعدل 2.27 كيلو وات/ ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة.

4 أولويات رئيسة







صحة الإنسان.



استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.



الريادة في الطاقة والصناعة.



اقتصاديات المستقبل.



التطلعات والأولويات الوطنية تستهدف:





أن تصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم.



وصول الإنفاق السنوي إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2040م.



إسهام القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.



إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040م.



استحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.



أكثر 10 شركات ابتكارا في المملكة: