منصة نفيس تصل إلى 100 مليون عملية تأمينية

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وعمل فريق نفيس منذ إطلاق المنصة بشكل مستمر مع القطاع الصحي من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية وجلسات تدريبية للوقوف على آخر التحديات التقنية والتشغيلية وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان سير وتيرة العمل بين كافة الأطراف في المنصة.
كما أنه يتم التواصل بشكل مستمر مع أكثر من 147 سفير للمنصة في القطاع لتسهيل عملية التواصل، وتم أيضا عقد أكثر من 300 ورشة عملة تقنية وتشغيلية، وأكثر من 120 جلسة تدريبية مع كافة منشآت القطاع، وزيارات ميدانية لأكثر من 11 مدينة ومحافظة بالمملكة.
وسجلت المنصة إنجازات كبيرة كان لها الأثر الكبير في الارتقاء بالرعاية الصحية وإحداث نقله نوعية بالقطاع الصحي التأميني. وخلال مراحل التهيئة والتأهيل الثلاثة، حققت المنصة العديد من المستهدفات، حيث انضم في المرحلة الأولى 127 مقدم خدمات صحية و25 شركة تأمين، والوصول إلى 65% من حصة القطاع السوقية وتبعها انضمام 83 مقدم خدمات صحية، والوصول إلى 85% من حصة القطاع السوقية في المرحلة الثانية.
المرحلة الأولى:
- 127 مقدم خدمات صحية
- 25 شركة تأمين
- الوصول إلى 65% من حصة القطاع السوقية
المرحلة الثانية:
- انضمام 83 مقدم خدمات صحية
- الوصول إلى 85% من حصة القطاع السوقية
المرحلة الثالثة:
- تستهدف 200 مقدم خدمات صحية
- الوصول إلى 90% من حصة القطاع السوقية.
- مراحل التأهيل الثلاث
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