منصة نفيس تصل إلى 100 مليون عملية تأمينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مساعي تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، احتفل مجلس الضمان الصحي بوصول منصة نفيس إلى 100 مليون عملية تأمينية منذ الانطلاق. كما سجلت إنجازات أخرى كان لها الأثر الكبير في تسريع التعاملات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وسهولة حصول المستفيدين على خدمات التأمين بالمملكة، من أهمها الوصول إلى 5 ثوان بحد أقصى للاستعلام عن أهلية العلاج للمؤمن لدى مقدم الخدمة، والوصول إلى نسبة 82% لرد شركات التأمين على طلبات الموافقات التأمينية خلال مدة أقصاها 30 دقيقة.

وعمل فريق نفيس منذ إطلاق المنصة بشكل مستمر مع القطاع الصحي من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية وجلسات تدريبية للوقوف على آخر التحديات التقنية والتشغيلية وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان سير وتيرة العمل بين كافة الأطراف في المنصة.

كما أنه يتم التواصل بشكل مستمر مع أكثر من 147 سفير للمنصة في القطاع لتسهيل عملية التواصل، وتم أيضا عقد أكثر من 300 ورشة عملة تقنية وتشغيلية، وأكثر من 120 جلسة تدريبية مع كافة منشآت القطاع، وزيارات ميدانية لأكثر من 11 مدينة ومحافظة بالمملكة.

وسجلت المنصة إنجازات كبيرة كان لها الأثر الكبير في الارتقاء بالرعاية الصحية وإحداث نقله نوعية بالقطاع الصحي التأميني. وخلال مراحل التهيئة والتأهيل الثلاثة، حققت المنصة العديد من المستهدفات، حيث انضم في المرحلة الأولى 127 مقدم خدمات صحية و25 شركة تأمين، والوصول إلى 65% من حصة القطاع السوقية وتبعها انضمام 83 مقدم خدمات صحية، والوصول إلى 85% من حصة القطاع السوقية في المرحلة الثانية.

المرحلة الأولى:







127 مقدم خدمات صحية



25 شركة تأمين



الوصول إلى 65% من حصة القطاع السوقية



المرحلة الثانية:





انضمام 83 مقدم خدمات صحية



الوصول إلى 85% من حصة القطاع السوقية



المرحلة الثالثة: