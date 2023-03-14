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توزيع 40 مليون لتر زمزم على المعتمرين في رمضان

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- بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف نقطة لتوزيع نحو 40 مليون لتر من ماء زمزم خلال رمضان على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة، باستخدام أحدث الأليات والتقنيات المتوافرة، لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبد الرحمن الزهراني إن الإدارة جهزت حافظات زمزم ووزعتها في جميع أنحاء المسجد الحرام، إضافة إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الرئاسة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية، عبر تقديمها ماء زمزم المبارك خلال تقنية الروبوت، والعربات الذكية لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام، وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف، وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية. كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز، وموقع المكبرية، ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصليات الرجالية والنسائية.

ولفت إلى أن الإدارة عمدت إلى تعزيز المتابعة في جميع المواقع على مدى 24 ساعة، للتأكد من سلامة وتغطية جميع الاحتياجات في المشايات والمواقع المختلفة، والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام، والإدارة العامة لمرور العاصمة المقدسة.

خدمات زمزم في رمضان


  • 20 ألف نقطة توزيع
  • 30 ألف حافظة ماء زمزم
  • 1423 كادرا بشريا لضمان الكفاءة
  • 80 عربة ذكية لتغطية الكثافة العددية
  • 250 شنطة لعبوات ماء زمزم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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