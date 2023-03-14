تجنيد 13 ألف عامل و900 معدة لنظافة مكة في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جندت أمانة العاصمة المقدسة 13 ألف عامل لتنفيذ خطتها خلال شهر رمضان المبارك مجهزين بـ912 من معدات النظافة المختلفة كما جرى توزيع 87,000 حاوية داخل الأحياء والمخططات السكنية وتشغيل عدد من المحطات الانتقالية لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية. وخصصت الأمانة عددا من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات، والتي تبلغ قواها العاملة 1175 بين فنيي مكافحة وأخصائيين، ومجهزين بـ2200 من الأجهزة والأدوات والمعدات الخاصة بأعمال المكافحة مثل: الضبابات وأجهزة الرش الآلي والأجهزة اليدوية وأجهزة الهيدروجين وغيرها، وتعمل هذه الفرق على فترتين صباحية ومسائية أما فرق النظافة فسيكون عملها على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية وذلك بنظام الورديات في حين تم تجهيز وتهيئة عدد من الصناديق الضاغطة للنفايات في المنطقة المركزية وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

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