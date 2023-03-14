مناقشة تعديلات اشتراطات ممارسة التزيين النسائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية اليوم ملتقى توعويا وتثقيفيا لملاك الصوالين النسائية، وذلك بمقر مسرح الأمانة.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بأهم الاشتراطات وأحدث التعديلات على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، إلى جانب المحافظة على سلامة وصحة المستفيدات عند تقديم الخدمة، إضافة إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الإضافية الموجودة في موقع خدمات التزيين النسائي ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.

ويشتمل الملتقى على خمسة محاور هي: محور التعديلات على ضوابط ممارسة النشاط، ومتطلبات الترخيص، وخصوصية النشاط، والاشتراطات الفنية والصحية والتجهيزات، بالإضافة إلى محور الاعتراض على المخالفات البلدية.

ودعت الأمانة ملاك الصوالين النسائية بالعاصمة المقدسة، الاستفادة من الملتقى التوعوي التثقيفي، والذي يرفع من مستوى الوعي بأهم الضوابط والاشتراطات البلدية لممارسة نشاط التزيين النسائي مما يحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للأمانة لتهيئة بيئة صحيحة تسهم في تعزيز الحرفية المهنية العالية، وتوفير بيئة حضرية معززة للمسؤولية المجتمعية.