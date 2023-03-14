فرضية تفويج ونقل الحجاج تحدد مسارات الحركة

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من جهة أخرى حدد عدد من الممكنات المطلوبة لتنفيذ التجربة الفرضية كتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الحج والعمرة والنقابة العامة للسيارات، والإدارة العامة للمرور وشركة كدانة لضبط النطاق المكاني للتجربة الفرضية، وتشغيل تجريبي لغرفة عمليات النقل، واستيفاء الوحدات التنفيذية لمتطلبات التشغيل، وكذلك جاهزية البنية التحتية المستخدمة لنقل الحجاج ، وتكامل الخطط التشغيلية لكل مراحل الحج، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي للوحدات التنفيذية.
في المقابل سيكون هناك عدد من التحديات المحتملة للفرضية منها: تطبيق الخطط والتعليمات والإجراءات المرورية، واستقلالية أنظمة الرقابية التشغيلية عن نظام وزارة الحج والعمرة والتكامل معها، واستدامة الكفاءات والكوادر التشغيلية وتطبيقها لأنظمة الخطط المعتمدة والتشغيل الميداني، إضافة إلى وجود حركة مركبات اعتيادية في حمى المشاعر المقدسة في توقيت تنفيذ الفرضية.
من النتائج المرجوة
- بدء التدريب المتحفز على الواقع الميداني
- التوعية بمخاطر النقل والتفويج لموسم حج عام 1444هـ
- التأكد من جاهزية البنى التحتية وما يوجد فيها من تحديات تتطلب المعالجة
الفريق الإشرافي من القيادات العليا في التجربة الفرضية
- وزارة الحج والعمرة
- الأمن العام
- المرور
- أمانة العاصمة المقدسة
- كدانه
- وزارة النقل
- الدفاع المدني
متطلبات تنفيذ التجربة
- تأمين الحافلات مستوفية المتطلبات التشغيلية
- توفير الكوادر البشرية المخطط الاستعانة بهم فعليا في موسم الحج
- رفع مواد ومخلفات المشاريع من على المسارات
- فتح الطرقات المغلقة وإزالة الحواجز الاسمنتية
- تنظيف المسارات وتهيئتها لاستخدام ومعالجة الطرق
- توفير أدوات ومستلزمات السلامة والتوجيه المروري
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