شكرا لقرائتكم خبر فرضية تفويج ونقل الحجاج تحدد مسارات الحركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المنتظر أن تحقق التجربة الفرضية لعمليات منظومة تفويج ونقل حجاج هذا الموسم لعدد من الجهات الرسمية 7 نتائج، تتضمن تعريف المعنيين بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم، وزيادة استيعاب المعنين لنموذج العمل ومعطيات المراحل المستهدفة، إلى جانب إيضاح مسارات الحركة ونقاط الانطلاق والوصول ومعطياتها، و كذلك اختبار حزمة المؤشرات المرشحة لمتابعة المرحلة في 12 عنصرا مؤثرا.

من جهة أخرى حدد عدد من الممكنات المطلوبة لتنفيذ التجربة الفرضية كتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الحج والعمرة والنقابة العامة للسيارات، والإدارة العامة للمرور وشركة كدانة لضبط النطاق المكاني للتجربة الفرضية، وتشغيل تجريبي لغرفة عمليات النقل، واستيفاء الوحدات التنفيذية لمتطلبات التشغيل، وكذلك جاهزية البنية التحتية المستخدمة لنقل الحجاج ، وتكامل الخطط التشغيلية لكل مراحل الحج، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي للوحدات التنفيذية.

في المقابل سيكون هناك عدد من التحديات المحتملة للفرضية منها: تطبيق الخطط والتعليمات والإجراءات المرورية، واستقلالية أنظمة الرقابية التشغيلية عن نظام وزارة الحج والعمرة والتكامل معها، واستدامة الكفاءات والكوادر التشغيلية وتطبيقها لأنظمة الخطط المعتمدة والتشغيل الميداني، إضافة إلى وجود حركة مركبات اعتيادية في حمى المشاعر المقدسة في توقيت تنفيذ الفرضية.

من النتائج المرجوة







بدء التدريب المتحفز على الواقع الميداني



التوعية بمخاطر النقل والتفويج لموسم حج عام 1444هـ



التأكد من جاهزية البنى التحتية وما يوجد فيها من تحديات تتطلب المعالجة



الفريق الإشرافي من القيادات العليا في التجربة الفرضية





وزارة الحج والعمرة



الأمن العام



المرور



أمانة العاصمة المقدسة



كدانه



وزارة النقل



الدفاع المدني



متطلبات تنفيذ التجربة