غرق عائلة في صبيا وشلل مروري بنجران

تسببت الأمطار التي تشهدها منطقة جازان، في جريان سيول الأودية، وارتفاع منسوب المياه، وقطع الطرق، وانهيارات صخرية وجبلية، ما نتج عنه، غرق مركبة تحمل مواطنا و4 من أطفاله، ووفاتهم بعد جرف المياه للمركبة داخل أحد الأودية، واستنفار الجهات الحكومية ممثلة في البلديات، والدفاع المدني، في مباشرة الحالة المطرية، وبلاغات المواطنين، وإنقاذ العالقين في السيول، وسط تحذيرات مستمرة بعدم النزول إلى الأودية.

فيفاء الأكثر

تصدرت محافظة فيفاء أكثر المحافظات هطولا للأمطار بـ47 ملم، وبيش ثانيا بـ39.9 ملم، وهروب ثالثا بـ29.7 ملم، والشقيق رابعا بـ27.8 ملم، والداير خامسا بـ24.4 ملم.

واستنفرت بلدية محافظة الدائر جهودها في تسخير جميع استعداداتها، وإمكاناتها لنزح مياه الأمطار، وإزاحة الصخور والأتربة من الطرقات الرئيسية، وداخل الأحياء، وأماكن تجمعاتها، وفتح وتعبيد الطرقات، وذلك بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام.

10 طرق

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدائر المهندس وليد معافا أن البلدية تقوم بتأدية أعمالها ومهامها في فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول، فيما جرى توجيه فرق الحركة والصيانة بالعمل على مدار الساعة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، لمباشرة فتح الطرق، وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها، ليتمكن الأهالي وسكان القرى من الوصول إلى منازلهم، مبينا أن البلدية ومنذ الحالة المطرية باشرت 30 بلاغا، وفتح الطرقات في الطرقات الجبلية، وشملت 10 مواقع رئيسية تضررت من المطر في جبل حراز، ووادي الجنية، والجبيل، وجبل العزة، والقرحان، والمضبعة، وعرقين، والقماء، وخاشر، والشارع العام بالمحافظة، وأن الفرق تواصل أعمالها، وفي الدرب قطعت سيول وادي رملان الطريق المؤدي إلى القرية، بينما أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

أمطار رعدية

شكلت السيول التي خلفتها الأمطار بمنطقة نجران وتحديدا في قرى الحضن ونهيقة وطريق المزلقان إعاقة وشلل للحركة المرورية وكذلك أدت إلى تعطل عديد من المركبات الصغيرة والكبيرة، كذلك تسببت في تشكل حفر عميقة على جوانب الطرق ودمار للطبقة الإسفلتية، فيما رفع الهلال الأحمر بالمنطقة مستوى التأهب والجاهزية تزامناً مع الحالة المطرية والتنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران، حيث تم رفع الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ17 مركزًا إسعافياً والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة.

تساقط للبرد

وشهدت منطقة عسير هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد وجريان للسيول، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة، كما تساقط البرد على أجزاء من مرتفعات جبل اللوز- علقان، مصحوبا بانخفاض في درجات الحرارة.

كما تسببت الأمطار على محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض في تجمعات للمياه وشكلت مستنقعات حاصرت المواطنين في منازلهم، بينما وجدت معدات البلدية لشفط المياه.

كمية الأمطار المسجلة بجازان

فيفاء 47 ملم

بيش 39.9 ملم

- هروب 29.7 ملم

- الشقيق 27.8

- الداير 23.4

- الدرب 22.9 ملم

- العارضة 12.4 ملم