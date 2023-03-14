محافظ القطيف يفتتح مهرجان لنشاركهم

ويقام المهرجان، على مدى 5 أيام خلال الفترة من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد، ويتخلله العديد من الفعاليات المتنوعة، بينها الثقافية والصحية والاجتماعية والترفيهية للزوار وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب العديد من المفاجآت للحضور طوال أيام المهرجان.
وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية لذوي الإعاقة، الدكتور خالد بن ناصر الجميعة، أن المهرجان يتيح الفرصة لإبراز الطاقات الفاعلة لذوي الإعاقة في المجتمع عبر إشراكهم في التنظيم، وكذلك التعريف بالرياضات المختلفة التي تمارسها هذه الفئة من الجنسين في منشأة النادي، وبحضور العديد من المدربين والمدربات.
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