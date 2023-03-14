رفع مستوى السلامة بالشرقية

أوضح فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أن طريق الملك خالد في الخبر، يشهد استمراراً لأعمال تحسين ورفع مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن أعمال الصيانة الجذرية بالمنطقة.

أضاف الفرع، بأن الأعمال تشمل، إصلاح الطريق بطول 10 كم من بداية مخرج نفق الراشد إلى تقاطع شارع النعمان بالاتجاهين وإصلاح لطريق الخدمة بالكشط وإعادة السفلتة بطول 4.5 كم باتجاه الدمام مع توسعة وتحسين المداخل والمخارج لطريق الخدمة وتنفيذ جدار استنادي بين طريق الخدمة والسريع مع تنفيذ حواجز خرسانية بطول 8 كم بامتداد الطريق.

وأشار إلى الانتهاء من إصلاح الطريق السريع بطول 10 كم باتجاه العزيزية، و 5.5 كم في اتجاه الدمام وتم إصلاح طريق الخدمة بطول 4.5 كم للمتجه للدمام، وجار العمل على إصلاح الطريق باتجاه الدمام، وتم الانتهاء من تنفيذ الجدار الاستنادي وجار العمل على تنفيذ الحواجز الخرسانية بطريق الخدمة.