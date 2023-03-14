بيئتك تعرفك بالقصيم

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار «بيئتك تعرفك» وذلك بمتنزه القصيم الوطني، عبر استزراع أكثر من 100 ألف شجرة ضمن مبادرة ولي العهد « السعودية خضراء»، ومبادرة «أرض القصيم خضراء» في مرحلتها العاشرة، بمشاركة أكثر من 30 قطاعا حكوميا وتعليميا وأمنيا، بالإضافة إلى الجمعيات البيئية والمهتمين. وتتضمن الفعاليات الممتدة لستة أيام، عددا من المبادرات التطوعية للاستزراع، المصاحبة في أغلب مدن ومحافظات المنطقة، وعددا من الندوات والمحاضرات الزراعية وحملات تنظيف المتنزهات وجمع البذور، كما يقيم فرع وزارة البيئة عددا من المعارض والمنصات الإرشادية في المولات ونقاط التفتيش، يقدم من خلالها بروشورات توعوية وهدايا عينية، تحمل عبارات إرشادية عن البيئة وأهميتها، إضافة إلى مشاركة جميع مكاتب المنطقة.



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