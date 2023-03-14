السعودية اليوم / الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تختتم فعالية "مكة تجمعنا" بحضور تجاوز 120 ألف زائر



مكة المكرمة 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

اختتمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فعالية "مكة تجمعنا" التي أقيمت في مشعر مزدلفة، حيث حظيت الفعالية بإقبال لافت تجاوز 120 ألف زائر على مدار 10 أيام.

وشهِدت "مكة تجمعنا" مشاركة أكثر من 30 حرفيًا وأسرةً منتجة لاستعراض الحرف اليدوية والمنتجات المحليَّة التي تشتهر بها مكة المكرمة، بالإضافة إلى إقامة عدد من الأركان ذات الطابع المكي الشعبي من خلال منطقة "حارة الطيبين" أولى مناطق الفعالية.

كما تميزت الفعالية بتخصيصها العديد من الأنشطة الموجهة لجميع الأعمار، إذ وفرت منطقة للأطفال تضم مسرحًا للعروض وفقرةً للحكواتي والأفلام الكرتونية، وكذلك قيادة الدراجات الهوائية والرسم على الوجه وتجربة التلوين، إضافة إلى منطقة للألعاب التقنية كسباق الفهد وتحدي السفير والباتاك والبلايستيشن والأركيد والبوكسنق.

هذا واستحوذت "منطقة الأنشطة العامة" على اهتمام وتفاعل الزوار، لما احتوته من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة التقنية والرياضية كألعاب الفيديو، وألعاب التحمّل والقوة، والطاولة والبلياردو، كما كان الزوار على موعد مع ألعاب التحدي والمغامرة مثل لعبة جدار التسلق ولعبة (الزيبلاين)، ومنطقة الألعاب الجماعية (بيبي فوت، طاولة تنس، هوكي، جينجا، إكس أو، جولف، ألعاب التحدي)، كما ضمت فعالية منطقة "التكية" والتي تحتوي على عربات الطعام وعدد كبير من الجلسات للاستراحة وتناول الأغذية والمشروبات.

وأكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أنها تعكف على وضع روزنامة دائمة للفعاليات بالشراكة مع الجهات العاملة في مكة المكرمة بهدف الارتقاء بصناعة الفعاليات ورفع مستوى قطاع الترفيه فيها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م في تحسين جودة الحياة وإثراء تجربة أهالي مكة المكرمة وزوارها، بالإضافة إلى صنع فرص تتعلق بقطاع الفعاليات الاستثماري وما تجلبه تلك الفرص من فوائد في رفع الناتج المحلي وخلق الوظائف.

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