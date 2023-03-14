السعودية اليوم / وزير الصحة يلتقي وزير الصحة الجزائري



الجزائر 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، معالي وزير الصحة الجزائري الدكتور عبدالحق سايحي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة حالياً في العاصمة الجزائر.

وتناول اللقاء قضايا التعاون الثنائي بين المملكة والجزائر في المجال الطبي وسبل تطويره.

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22:43ت م

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