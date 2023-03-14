السعودية اليوم / تقني تبوك يعلن تعليق التدريب الحضوري في تبوك وتيماء وحقل



تبوك 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك عن تعليق التدريب حضورياً ليوم غدٍ الأربعاء في المنشآت التدريبية التابعة لها من كليات تقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية, وذلك في كل من مدينه تبوك, ومحافظتي تيماء وحقل وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واعتماد العمل والتدريب عن بعد من خلال المنصات التدريبية المعتمدة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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22:42ت م

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