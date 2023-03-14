السعودية اليوم / بيئة الطائف تُدشِّن فعالياتِ أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"



الطائف 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

دشَّن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف اليوم، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار " بيئتك تعرفك" والمعرض المصاحب في بوليفارد مدينة الورود بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي أن أسبوع البيئة يعد برنامجًا سنويًّا مهمًّا يركز فيه على رفع الوعي بين أوساط المجتمع ونشر الثقافة البيئية بما يضمن بمشيئة الله استدامتها، حيث لاتقتصر البيئة فقط على الشجرة، بل هي كل مايحيط بنا من كائنات حية وغير حية مما يجعل الجميع يهتم بها ويسعى للحفاظ عليها .

وأشار القاضي إلى أن الفعاليات تشمل إقامة معرض توعوي للمحافظة والاهتمام بالبيئة في بوليفارد مدينة الورود يبث فيه عرض مرئي عن السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة ، إضاقة إلى العديد من المبادرات؛ منها

// انتهى //

22:39ت م

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الطائف 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسدشَّن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف اليوم، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار " بيئتك تعرفك" والمعرض المصاحب في بوليفارد مدينة الورود بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي أن أسبوع البيئة يعد برنامجًا سنويًّا مهمًّا يركز فيه على رفع الوعي بين أوساط المجتمع ونشر الثقافة البيئية بما يضمن بمشيئة الله استدامتها، حيث لاتقتصر البيئة فقط على الشجرة، بل هي كل مايحيط بنا من كائنات حية وغير حية مما يجعل الجميع يهتم بها ويسعى للحفاظ عليها .وأشار القاضي إلى أن الفعاليات تشمل إقامة معرض توعوي للمحافظة والاهتمام بالبيئة في بوليفارد مدينة الورود يبث فيه عرض مرئي عن السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة ، إضاقة إلى العديد من المبادرات؛ منها رياضة المشي بمشاركة الفرق التطوعية والزوار، وتوزيع شتلات زراعية بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية ومبادرة بيئتنا غالية في متنره الطائف الوطني بسيسد، وحملة جمع بذور في متنزه البهيتة الوطني بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية الطائف الخضراء .// انتهى //22:39ت م0266

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